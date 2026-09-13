Видеокарта Asus PCI-E 4.0 RX 7600 8Gb (DUAL-RX7600-O8G-EVO)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714744
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
229
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.29
Описание товара Видеокарта Asus PCI-E 4.0 RX 7600 8Gb (DUAL-RX7600-O8G-EVO)
Видеокарта Asus PCI-E 4.0 RX 7600 8Gb (DUAL-RX7600-O8G-EVO)
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Игровые, AMD Radeon
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
229
Страна производитель
Китай
Видеокарта Asus PCI-E 4.0 RX 7600 8Gb (DUAL-RX7600-O8G-EVO)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Игровые, AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Игровые, AMD Radeon
Видеокарта Asus PCI-E 4.0 RX 7600 8Gb (DUAL-RX7600-O8G-EVO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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