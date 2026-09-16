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Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка

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Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 1
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 2
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 3
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 4
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 5
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948768035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Summer, HANA-BI, Kids Return
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка

В своем последнем релизе «Mladi» на Deutsche Grammophon японский композитор, дирижер и пианист Джо Хисаиси объединяет три произведения из фильмов режиссера Такеши Китано, переработанные и записанные совместно с Венским симфоническим оркестром.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948768035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Mladi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Summer, HANA-BI, Kids Return
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В своем последнем релизе «Mladi» на Deutsche Grammophon японский композитор, дирижер и пианист Джо Хисаиси объединяет три произведения из фильмов режиссера Такеши Китано, переработанные и записанные совместно с Венским симфоническим оркестром.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Hisaishi - Mladi (coloured) (0028948768035) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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