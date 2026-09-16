The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка
«Levitate» — 19-й альбом группы The Fall, первоначально выпущенный в 1997 году на лейбле Artful Records. Это последний альбом, в записи которого приняли участие два давних участника Fall: барабанщик Карл Бернс и бас-гитарист Стив Хэнли (чью игру Смит когда-то назвал определяющим элементом музыки группы). Вслед за лимитированным тройным LP-изданием Cherry Red мы представляем 2LP-издание, впервые выпущенное на прозрачном красном виниле. Первоначально продюсерами альбома должны были стать Кир Стюарт и Саймон Спенсер (который ранее сотрудничал со Смитом под псевдонимом DOSE над синглом 1995 года «Plug Myself In»). Большая часть записей проходила в студии Эдвина Коллинза в Вест-Хэмпстеде. Однако Стюарт и Спенсер вскоре поссорились со Смитом из-за оплаты и через неделю ушли, забрав с собой большую часть записей. Единственными треками с этих сессий, вошедшими в альбом, стали «4 1?2 Inch» (предположительно, смонтированная из сэмплов репетиционной записи), «Spencer», позже переименованная Смитом в «Spencer Must Die», и «The Quartet of Doc Shanley». Это переиздание было ремастерировано постоянным звукорежиссером Fall Энди Пирсом и дополнено аннотациями Дэрила Изли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитJeff Buckley - Live A L'Olympia (0199584145013) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре The Fall - Levitate (coloured) (5013929172555) виниловая пластинка