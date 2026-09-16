Quincy Jones - Body Heat (Audiophile Edition) (0602475774099) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
BODY HEAT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 717657
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475774099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
BODY HEAT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Body Heat, Soul Saga (Song Of The Buffalo Soldier), Everything Must Change, Boogie Joe The Grinder, Reprise: Everything Must Change, One Track Mind, Just A Man, Along Came Betty, If I Ever Lose This Heaven
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Quincy Jones - Body Heat (Audiophile Edition) (0602475774099) виниловая пластинка
Альбом Куинси Джонса 1974 года «Body Heat» легко сочетает джаз-фанк с изысканным городским соулом и современным R&B. В альбоме участвовал потрясающий состав музыкантов, включая Херби Хэнкока, Дэйва Грусина, Билли Престона, Ва Ва Уотсона, Хьюберта Лоуза, Леона Уэра, Бернарда Пёрди, Грейди Тейта, Джеймса Гэдсона, Минни Рипертон и Эла Джарро. Только группа «Q» могла создать нечто столь великолепное! Среди треков — великолепная «If I Ever Lose This Heaven», пронзительная баллада «Everything Must Change» и заводной заглавный трек «Body Heat».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475774099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
BODY HEAT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Body Heat, Soul Saga (Song Of The Buffalo Soldier), Everything Must Change, Boogie Joe The Grinder, Reprise: Everything Must Change, One Track Mind, Just A Man, Along Came Betty, If I Ever Lose This Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Куинси Джонса 1974 года «Body Heat» легко сочетает джаз-фанк с изысканным городским соулом и современным R&B. В альбоме участвовал потрясающий состав музыкантов, включая Херби Хэнкока, Дэйва Грусина, Билли Престона, Ва Ва Уотсона, Хьюберта Лоуза, Леона Уэра, Бернарда Пёрди, Грейди Тейта, Джеймса Гэдсона, Минни Рипертон и Эла Джарро. Только группа «Q» могла создать нечто столь великолепное! Среди треков — великолепная «If I Ever Lose This Heaven», пронзительная баллада «Everything Must Change» и заводной заглавный трек «Body Heat».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Quincy Jones - Body Heat (Audiophile Edition) (0602475774099) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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