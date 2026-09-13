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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic

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Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 1
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 2
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 3
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 4
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 5
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 6
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 7
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 8
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 9
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 10
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 11
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 12
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 13
Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 1
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 2
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 3
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 4
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 5
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 6
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 7
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 8
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 9
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 10
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 11
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 12
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 13
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717638
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
58х31х30
Вес, кг.
15.94

Описание товара Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic

Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT BASIC — это эффективное и надёжное решение для охлаждения процессоров Intel и AMD с разъёмом AM4. Он обеспечивает стабильную работу системы и предотвращает перегрев процессора.



Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT Basic




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Вентилятор ID-Cooling SE-903-XT BASIC — это эффективное и надёжное решение для охлаждения процессоров Intel и AMD с разъёмом AM4. Он обеспечивает стабильную работу системы и предотвращает перегрев процессора.


Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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