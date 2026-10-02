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Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW)

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Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 1
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 2
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 3
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 4
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 5
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 6
Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
18.17
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643556
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
18.17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х28
Вес, кг.
12.2

Описание товара Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW)

Вентилятор ADATA XPG HURRICANE 120 ARGB PWM обеспечивает эффективное охлаждение ПК и оригинальный стиль с подсветкой. Технология широтно-поворотной модуляции позволяет управлять скоростью вращения крыльчатки в диапазоне 600-2000 об/мин в зависимости от нагрузки. Вентилятор обладает корпусом 120x120 мм с антивибрационными накладками для сниженного шума. Адресуемая подсветка ARGB в виде двух колец придает эффектный вид и предусматривает синхронизацию с совместимыми устройствами средствами материнской платы. Наработка на отказ 230 тыс. часов гарантирует стабильную и безотказную работу вентилятора ADATA XPG HURRICANE. Для удобного монтажа в комплекте есть крепежные элементы.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
18.17
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ADATA XPG HURRICANE 120 ARGB PWM обеспечивает эффективное охлаждение ПК и оригинальный стиль с подсветкой. Технология широтно-поворотной модуляции позволяет управлять скоростью вращения крыльчатки в диапазоне 600-2000 об/мин в зависимости от нагрузки. Вентилятор обладает корпусом 120x120 мм с антивибрационными накладками для сниженного шума. Адресуемая подсветка ARGB в виде двух колец придает эффектный вид и предусматривает синхронизацию с совместимыми устройствами средствами материнской платы. Наработка на отказ 230 тыс. часов гарантирует стабильную и безотказную работу вентилятора ADATA XPG HURRICANE. Для удобного монтажа в комплекте есть крепежные элементы.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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