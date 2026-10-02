Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (ACFAN00279A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (ACFAN00279A)
Вентилятор Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00279A] с размерами 80x80 мм подходит для установки в корпуса процессоров с малым и стандартным типоразмером. Кулер с подключением по 4 pin автоматически настраивает скорость вращения для быстрого охлаждения платы. Мощное устройство развивает скорость до 10000 об/мин, не дает процессору и видеокарте перегреваться при работе под нагрузкой. Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00279A] представлен в черном корпусе без подсветки. Шарикоподшипник качения отвечает за долгий срок службы, но не гарантирует тихую работу кулера. Благодаря автоматической регулировке вентилятор самостоятельно определяет температуру нагрева компьютерной платы, ускоряет и замедляет вращение лопастей.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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