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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A)

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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 5
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717616
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
617

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A)

Кулер Arctic Cooling Freezer 8i — это надежное и эффективное решение для охлаждения современных процессоров, обеспечивающее стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам этот кулер отлично справляется с рассеиванием тепла, предотвращая перегрев и продлевая срок службы вашего процессора. Оснащенный одной тепловой трубкой и массивным алюминиевым радиатором, Arctic Cooling Freezer 8i обеспечивает эффективный отвод тепла от процессора. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и способствует быстрому охлаждению. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для средних и мощных процессоров, включая модели с разъемами LGA 1700 и 1851. Вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB, S-FDB) обеспечивает тихую и долговечную работу. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2300 об/мин благодаря технологии PWM, что позволяет гибко настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки. Уровень шума остается минимальным — от 0 до 20 дБ, что особенно важно для тех, кто ценит тишину во время работы или игр. Воздушный поток достигает 45 CFM, гарантируя эффективное охлаждение даже при интенсивных вычислениях. Компактная высота кулера (135,9 мм) позволяет легко установить его в большинство корпусов стандартных размеров без риска конфликта с другими компонентами. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Cooling Freezer 8i универсальным решением, которое органично впишется в любую сборку. Простота установки и отсутствие необходимости в дополнительной настройке делают этот кулер удобным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Надежный 4-пиновый разъем PWM обеспечивает точное управление скоростью вентилятора, а прочная конструкция гарантирует долгий срок службы без потери эффективности.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Arctic Cooling Freezer 8i — это надежное и эффективное решение для охлаждения современных процессоров, обеспечивающее стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам этот кулер отлично справляется с рассеиванием тепла, предотвращая перегрев и продлевая срок службы вашего процессора. Оснащенный одной тепловой трубкой и массивным алюминиевым радиатором, Arctic Cooling Freezer 8i обеспечивает эффективный отвод тепла от процессора. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и способствует быстрому охлаждению. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для средних и мощных процессоров, включая модели с разъемами LGA 1700 и 1851. Вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB, S-FDB) обеспечивает тихую и долговечную работу. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2300 об/мин благодаря технологии PWM, что позволяет гибко настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки. Уровень шума остается минимальным — от 0 до 20 дБ, что особенно важно для тех, кто ценит тишину во время работы или игр. Воздушный поток достигает 45 CFM, гарантируя эффективное охлаждение даже при интенсивных вычислениях. Компактная высота кулера (135,9 мм) позволяет легко установить его в большинство корпусов стандартных размеров без риска конфликта с другими компонентами. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Cooling Freezer 8i универсальным решением, которое органично впишется в любую сборку. Простота установки и отсутствие необходимости в дополнительной настройке делают этот кулер удобным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Надежный 4-пиновый разъем PWM обеспечивает точное управление скоростью вентилятора, а прочная конструкция гарантирует долгий срок службы без потери эффективности.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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