Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2300 об/мин
Уровень шума
23.5
Материал радиатора
алюминий
Размеры в упаковке, см
52х34х25
Вес, кг.
9.6
Описание товара Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A Cooler
Устройство, предназначенное для охлаждения компонентов компьютера. Оно совместимо с разъёмами типа s.115x и имеет тепловую мощность (TDP) 65 Вт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2300 об/мин
Развернуть
Уровень шума
23.5
Материал радиатора
алюминий
Устройство, предназначенное для охлаждения компонентов компьютера. Оно совместимо с разъёмами типа s.115x и имеет тепловую мощность (TDP) 65 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм
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