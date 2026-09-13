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Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK

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Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 6
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 7
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 8
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 9
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 10
Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
31
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 8
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 9
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 10
  • Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723472
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
31
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK

Вентилятор Ocypus Gamma F12 с размерами 120x120x25 мм обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Устройство на базе малошумного гидродинамического подшипника скольжения с увеличенным ресурсом предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства стационарного ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma F12 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
31
Регулятор оборотов (PWM)
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Gamma F12 с размерами 120x120x25 мм обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Устройство на базе малошумного гидродинамического подшипника скольжения с увеличенным ресурсом предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства стационарного ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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