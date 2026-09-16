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Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка

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Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка - фото 1
Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wildways
Альбом (сингл)
Anna
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка - фото 1
  • Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275047795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wildways
Альбом (сингл)
Anna
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hyenna, Everest (feat. KURT92), Event Horizon (Ближе к тебе), Bombs & Kisses (feat. CVLTE), The Notebook, ялюблютебя, Havana, Воздушный замок, Jealousy, 200.8, Километры (feat. Egor Erushin), Цветы
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка

"Anna" - студийный альбом российской металкор-группы Wildways, выпущенный в 2020 году. Переиздание 2025 года представлено на виниле серебряного цвета. Wildways - российская металкор-группа, основанная в Брянске в 2009 году гитаристом Сергеем Новиковым. До 2014 года коллектив назывался Sarah Where Is My Tea. В состав группы входят Анатолий Борисов (вокал), Кирилл Аюев (ударные), Денис Пятковский (ритм-гитара, бэк-вокал) и Игорь Старостин (бас-гитара, гитара). Wildways выпустили несколько студийных альбомов и синглов, а также сотрудничали с другими музыкантами.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275047795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wildways
Альбом (сингл)
Anna
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hyenna, Everest (feat. KURT92), Event Horizon (Ближе к тебе), Bombs & Kisses (feat. CVLTE), The Notebook, ялюблютебя, Havana, Воздушный замок, Jealousy, 200.8, Километры (feat. Egor Erushin), Цветы
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Anna" - студийный альбом российской металкор-группы Wildways, выпущенный в 2020 году. Переиздание 2025 года представлено на виниле серебряного цвета. Wildways - российская металкор-группа, основанная в Брянске в 2009 году гитаристом Сергеем Новиковым. До 2014 года коллектив назывался Sarah Where Is My Tea. В состав группы входят Анатолий Борисов (вокал), Кирилл Аюев (ударные), Денис Пятковский (ритм-гитара, бэк-вокал) и Игорь Старостин (бас-гитара, гитара). Wildways выпустили несколько студийных альбомов и синглов, а также сотрудничали с другими музыкантами.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wildways - Anna (coloured) (4660275047795) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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