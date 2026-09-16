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Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка

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Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 1
Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 2
Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Commandments: An Anthology
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 2
  • Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
7 Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevam Mater
Barcode
[0617669419502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Commandments: An Anthology
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Where The Serpents Ever Dwell, On Golden Wings, Ancient Entity, The Sleeping Beauty, A Caress Of Stars, Whatever That Hurts, Gaia, Cold Seed, Phantasma De Luxe, Brighter Than The Sun, As Long As You Are Mine, The Return Of The Son Of Nothing, Vote For Love, Cain, Wings Of Heaven, Divided (Edit)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where The Serpents Ever Dwell, On Golden Wings, Ancient Entity, The Sleeping Beauty, A Caress Of Stars, Whatever That Hurts, Gaia, Cold Seed, Phantasma De Luxe, Brighter Than The Sun, As Long As You Are Mine, The Return Of The Son Of Nothing, Vote For Love, Cain, Wings Of Heaven, Divided (Edit)

Отзывы о товаре Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
7 Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevam Mater
Barcode
[0617669419502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiamat
Альбом (сингл)
Commandments: An Anthology
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Where The Serpents Ever Dwell, On Golden Wings, Ancient Entity, The Sleeping Beauty, A Caress Of Stars, Whatever That Hurts, Gaia, Cold Seed, Phantasma De Luxe, Brighter Than The Sun, As Long As You Are Mine, The Return Of The Son Of Nothing, Vote For Love, Cain, Wings Of Heaven, Divided (Edit)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where The Serpents Ever Dwell, On Golden Wings, Ancient Entity, The Sleeping Beauty, A Caress Of Stars, Whatever That Hurts, Gaia, Cold Seed, Phantasma De Luxe, Brighter Than The Sun, As Long As You Are Mine, The Return Of The Son Of Nothing, Vote For Love, Cain, Wings Of Heaven, Divided (Edit)
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Доставка
Отзывы


Tiamat - Commandments: An Anthology (coloured) (0617669419502) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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