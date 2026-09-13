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Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
BLUES FOR ALLAH
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717399
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497816286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
BLUES FOR ALLAH
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Help On The Way, Slipknot!, Franklin's Tower (Roll Away The Dew), King Solomon's Marbles, Stronger Than Dirt Or Milkin' The Turkey, The Music Never Stopped, Crazy Fingers, Sage & Spirit, Blues For Allah, Sand Castles & Glass Camels, Unusual Occurances In The Desert, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка

BLUES FOR ALLAH — восьмой альбом и третий, выпущенный на собственном лейбле Dead, Grateful Dead Records . На 10-м году существования альбома Grateful Dead записали один из самых амбициозных альбомов с конца 1960-х годов, с песнями, которые были такими же нестандартными, джемовыми и психоделическими, как и музыка, которую они создавали в 1968–1969 годах. Как на первой, так и на второй стороне были инструментальные отрывки, показывающие, как группа глубоко погружается в своё творчество: « Siplknot !», « King Solomon's Marbles », « Stronger Than Dirt Or Milkin' The Turkey », « Sage & Spirit » и фрагменты сюиты Blues For Allah являются одними из самых смелых инструментальных композиций, когда-либо записанных Dead в студии. Добавьте к этому такие шедевры, как « Help On The Way », « Franklin's Tower », « The Music Never Stopped » и « Crazy Fingers », и вы получите один из самых стабильно великолепных альбомов Dead, который выдержал испытание временем и звучит скорее из будущего, чем из прошлого. Ремастеринг был выполнен Дэвидом Глэссером , лауреатом премии «Грэмми», с оригинальных аналоговых лент, с коррекцией скорости и реставрацией ленты компанией Plangent Processes .



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497816286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
BLUES FOR ALLAH
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Help On The Way, Slipknot!, Franklin's Tower (Roll Away The Dew), King Solomon's Marbles, Stronger Than Dirt Or Milkin' The Turkey, The Music Never Stopped, Crazy Fingers, Sage & Spirit, Blues For Allah, Sand Castles & Glass Camels, Unusual Occurances In The Desert, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
BLUES FOR ALLAH — восьмой альбом и третий, выпущенный на собственном лейбле Dead, Grateful Dead Records . На 10-м году существования альбома Grateful Dead записали один из самых амбициозных альбомов с конца 1960-х годов, с песнями, которые были такими же нестандартными, джемовыми и психоделическими, как и музыка, которую они создавали в 1968–1969 годах. Как на первой, так и на второй стороне были инструментальные отрывки, показывающие, как группа глубоко погружается в своё творчество: « Siplknot !», « King Solomon's Marbles », « Stronger Than Dirt Or Milkin' The Turkey », « Sage & Spirit » и фрагменты сюиты Blues For Allah являются одними из самых смелых инструментальных композиций, когда-либо записанных Dead в студии. Добавьте к этому такие шедевры, как « Help On The Way », « Franklin's Tower », « The Music Never Stopped » и « Crazy Fingers », и вы получите один из самых стабильно великолепных альбомов Dead, который выдержал испытание временем и звучит скорее из будущего, чем из прошлого. Ремастеринг был выполнен Дэвидом Глэссером , лауреатом премии «Грэмми», с оригинальных аналоговых лент, с коррекцией скорости и реставрацией ленты компанией Plangent Processes .


Теги товара: Limited Edition
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