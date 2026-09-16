Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка
Юбилейное расширенное переиздание знаменитого альбома "Dookie" 1994 года американской рок-группы Green Day. Виниловый бокс-сет. Панк-пуристы, возможно, воротят нос от Green Day, но Dookie, их классический панк-поп-альбом, выдержал испытание временем, с его сарказмом, самоуничижением, юмором и поп-гитарными хуками, которые актуальны и сегодня. Третий студийный альбом Green Day, Dookie, был выпущен в феврале 1994 года, и с тех пор было продано более 15 миллионов копий по всему миру, в том числе 10 миллионов в США (сертификат RIAA Diamond). Альбом представляет собой культовый шедевр панк-рок-попа и один из самых влиятельных и определяющих альбомов 1990-х годов. Он породил пять хит-синглов, которые до сих пор очень популярны: «Longview», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «When I Comearound» и «She». Осенью 2023 года Warner Records выпустит ограниченное количество Super Deluxe бокс-сетов на виниле и компакт-дисках в честь 30-летия альбома. В наборы вошли неизданные демо, отрывки и неизданный концертный материал. Также включено выступление группы на Woodstock '94, которое не было доступно до 2019 года когда оно вышло ограниченным тиражом в качестве релиза ко Дню музыкального магазина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 320 руб.5080 руб. в СплитThe Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216)...
-
В наличииЦена 20 550 руб.5138 руб. в СплитSevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538...
-
В наличииЦена 21 270 руб.5318 руб. в СплитМихаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитGenesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (07530887513...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (06024559...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитOndekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (489352433115...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитClair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (08620250...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитOST (Game) - Tekken 8 (Namco Sounds) (Box) (5063176028914) винил...
-
В наличииЦена 21 500 руб.5375 руб. в СплитAerosmith - Aerosmith (Box) (0602465844641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 21 970 руб.5493 руб. в СплитTerence Trent D'Arby - Juvenilia: The Columbia Years (Box) (colo...
-
В наличииЦена 22 090 руб.5523 руб. в СплитStills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Box) (Audiophile O...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Отзывы о товаре Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка