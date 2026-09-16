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Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка

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Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 6
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 7
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 8
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 9
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 10
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 11
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 12
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 13
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 14
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 15
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 16
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 17
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 18
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 19
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 20
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 21
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 22
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 3
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  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 6
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 7
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 8
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 9
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 10
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 11
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 12
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 13
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 14
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 15
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 16
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 17
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 18
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 19
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 20
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 21
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 22
  • Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка
21 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624862789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Burnout, Having a Blast, Chump, Long View, Welcome to Paradise, Pulling Teeth, Basket Case, She, Sassafras Roots, When I Come Around, Coming Clean, Emenius Sleepus, In the End, F.O.D., All By Myself, Burnout (4-track Demo), Chump (4-track Demo), Pulling Teeth (4-track Demo), Basket Case (4-track Demo), She (4-track Demo), Sassafras Roots (4-track Demo), When I Come Around (4-track Demo), In the End (4-track Demo), F.O.D. (4-track Demo), When It's Time (4-track Demo), When I Come Around (Cassette
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка, набор из 5 кнопок, освежитель воздуха, боьшой магнитный лист, бумажный самолетик, наклейка на бампер, раскраска, рулон мешков для помета животных
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка

Юбилейное расширенное переиздание знаменитого альбома "Dookie" 1994 года американской рок-группы Green Day. Виниловый бокс-сет. Панк-пуристы, возможно, воротят нос от Green Day, но Dookie, их классический панк-поп-альбом, выдержал испытание временем, с его сарказмом, самоуничижением, юмором и поп-гитарными хуками, которые актуальны и сегодня. Третий студийный альбом Green Day, Dookie, был выпущен в феврале 1994 года, и с тех пор было продано более 15 миллионов копий по всему миру, в том числе 10 миллионов в США (сертификат RIAA Diamond). Альбом представляет собой культовый шедевр панк-рок-попа и один из самых влиятельных и определяющих альбомов 1990-х годов. Он породил пять хит-синглов, которые до сих пор очень популярны: «Longview», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «When I Comearound» и «She». Осенью 2023 года Warner Records выпустит ограниченное количество Super Deluxe бокс-сетов на виниле и компакт-дисках в честь 30-летия альбома. В наборы вошли неизданные демо, отрывки и неизданный концертный материал. Также включено выступление группы на Woodstock '94, которое не было доступно до 2019 года когда оно вышло ограниченным тиражом в качестве релиза ко Дню музыкального магазина.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624862789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
DOOKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Burnout, Having a Blast, Chump, Long View, Welcome to Paradise, Pulling Teeth, Basket Case, She, Sassafras Roots, When I Come Around, Coming Clean, Emenius Sleepus, In the End, F.O.D., All By Myself, Burnout (4-track Demo), Chump (4-track Demo), Pulling Teeth (4-track Demo), Basket Case (4-track Demo), She (4-track Demo), Sassafras Roots (4-track Demo), When I Come Around (4-track Demo), In the End (4-track Demo), F.O.D. (4-track Demo), When It's Time (4-track Demo), When I Come Around (Cassette
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка, набор из 5 кнопок, освежитель воздуха, боьшой магнитный лист, бумажный самолетик, наклейка на бампер, раскраска, рулон мешков для помета животных
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное расширенное переиздание знаменитого альбома "Dookie" 1994 года американской рок-группы Green Day. Виниловый бокс-сет. Панк-пуристы, возможно, воротят нос от Green Day, но Dookie, их классический панк-поп-альбом, выдержал испытание временем, с его сарказмом, самоуничижением, юмором и поп-гитарными хуками, которые актуальны и сегодня. Третий студийный альбом Green Day, Dookie, был выпущен в феврале 1994 года, и с тех пор было продано более 15 миллионов копий по всему миру, в том числе 10 миллионов в США (сертификат RIAA Diamond). Альбом представляет собой культовый шедевр панк-рок-попа и один из самых влиятельных и определяющих альбомов 1990-х годов. Он породил пять хит-синглов, которые до сих пор очень популярны: «Longview», «Basket Case», «Welcome to Paradise», «When I Comearound» и «She». Осенью 2023 года Warner Records выпустит ограниченное количество Super Deluxe бокс-сетов на виниле и компакт-дисках в честь 30-летия альбома. В наборы вошли неизданные демо, отрывки и неизданный концертный материал. Также включено выступление группы на Woodstock '94, которое не было доступно до 2019 года когда оно вышло ограниченным тиражом в качестве релиза ко Дню музыкального магазина.


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


Green Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пластинка - стоимость товара 21380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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