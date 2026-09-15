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Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка

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Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка - фото 1
Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clair Marlo
Альбом (сингл)
Let It Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка - фото 1
  • Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка
21 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clair Marlo
Альбом (сингл)
Let It Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Til They Take My Heart Away, Lonely Nights, Let It Go, It’s Just the Motion, Without Me, A Major Technicality, You Love Me?, All For the Feeling, Forever), Where You Are, Too Close, Meditation, Fallen Soldiers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка

Песня Клэр Марло "Let It Go" 1989 года - один из самых популярных и востребованных треков из каталога Sheffield Lab. Дебютный альбом хорватско-американской певицы и автора песен - один из немногих альбомов, который пользуется популярностью как у меломанов, так и у радиослушателей. Синглы "Til They Take My Heart Away" и "Without Me" были удостоены многочисленных платиновых наград. Тот, кто знает, что за записью альбомов стоит лауреат премии "Грэмми" продюсер Билл Шни ("Gaucho" / "Aja"), будет удивлен меньше. Даг Сакс занимался мастерингом в своей мастеринговой лаборатории в Голливуде, а Стив Хаселтон отвечал за проект в лаборатории Шеффилда. Gary Leonard Koh и Wuti Larnroongroj переиздали альбом, который до сих пор является хитом в Азии, в виде одноступенчатого LP "Hyper Analogue". Он был отпечатан на супервиниле VR900.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clair Marlo
Альбом (сингл)
Let It Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Til They Take My Heart Away, Lonely Nights, Let It Go, It’s Just the Motion, Without Me, A Major Technicality, You Love Me?, All For the Feeling, Forever), Where You Are, Too Close, Meditation, Fallen Soldiers
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Песня Клэр Марло "Let It Go" 1989 года - один из самых популярных и востребованных треков из каталога Sheffield Lab. Дебютный альбом хорватско-американской певицы и автора песен - один из немногих альбомов, который пользуется популярностью как у меломанов, так и у радиослушателей. Синглы "Til They Take My Heart Away" и "Without Me" были удостоены многочисленных платиновых наград. Тот, кто знает, что за записью альбомов стоит лауреат премии "Грэмми" продюсер Билл Шни ("Gaucho" / "Aja"), будет удивлен меньше. Даг Сакс занимался мастерингом в своей мастеринговой лаборатории в Голливуде, а Стив Хаселтон отвечал за проект в лаборатории Шеффилда. Gary Leonard Koh и Wuti Larnroongroj переиздали альбом, который до сих пор является хитом в Азии, в виде одноступенчатого LP "Hyper Analogue". Он был отпечатан на супервиниле VR900.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clair Marlo - Let It Go (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000416) виниловая пластинка - стоимость товара 21380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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