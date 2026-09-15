The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 320 руб.
В наличии
Код товара: 643055
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20 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197570216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка
Permission to Land — дебютный студийный альбом британской глэм-рок -группы The Darkness выпущенный 7 июля 2003 года в Великобритании и 16 сентября 2003 года в США.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197570216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Permission to Land — дебютный студийный альбом британской глэм-рок -группы The Darkness выпущенный 7 июля 2003 года в Великобритании и 16 сентября 2003 года в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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