Sevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538902259) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sevendust
Альбом (сингл)
Seven Of Sevendust
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 550 руб.
В наличии
Код товара: 692283
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538902259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sevendust
Альбом (сингл)
Seven Of Sevendust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hero, Ugly, Pieces, Silence, This Life, Failure, See And Believe, The Last Song, Desertion, Never, Shadows In Red, Deathstar, Clueless, Driven, Feed, Suffer, Beg To Differ, Under, Story Of Your Life, Confessions Of Hatred, Aggression, Burn, Alpha, Inside, Enough, Hope, Scapegoat, Fear, The Past, Prodigal Son, Lifeless, Sorrow, Contradiction, Walk Away, Splinter, Forever, Unraveling, Last Breath, Karma, Ride Insane, Confessions (Without Faith), Nowhere, Here And Now, The End Is Coming, Better Pla
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538902259) виниловая пластинка
Окунитесь в мир качественного звука и музыкального искусства с виниловой пластинкой Seven Of Sevendust от Sevendust! Этот уникальный альбом на виниле (9LP) станет настоящим кладом для ценителей неповторимых музыкальных коллекций. Изысканные мелодии, мощные риффы и потрясающие вокальные партии создадут неповторимую атмосферу наслаждения и глубокого погружения в мир музыки. Купить виниловую пластинку Seven Of Sevendust - значит обрести возможность ощутить всю красоту музыкального совершенства, принести в свой дом невероятные звучания и пережить музыкальное путешествие безграничных возможностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 620 руб.4905 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) вин...
-
В наличииЦена 19 690 руб.4923 руб. в СплитDream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured...
-
В наличииЦена 19 990 руб. 45 990 руб.4998 руб. в СплитQueen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 20 090 руб.5023 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитBill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recor...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитAretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (405...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитOndekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (489352433...
-
В наличииЦена 20 320 руб.5080 руб. в СплитThe Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216)...
-
В наличииЦена 21 270 руб.5318 руб. в СплитМихаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитGreen Day - Dookie (Box) (coloured) (0093624862789) виниловая пл...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитGenesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Analogue) (07530887513...
-
В наличииЦена 21 380 руб.5345 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 & 1967-1970 (Box) (Half Speed) (06024559...
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538902259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sevendust
Альбом (сингл)
Seven Of Sevendust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hero, Ugly, Pieces, Silence, This Life, Failure, See And Believe, The Last Song, Desertion, Never, Shadows In Red, Deathstar, Clueless, Driven, Feed, Suffer, Beg To Differ, Under, Story Of Your Life, Confessions Of Hatred, Aggression, Burn, Alpha, Inside, Enough, Hope, Scapegoat, Fear, The Past, Prodigal Son, Lifeless, Sorrow, Contradiction, Walk Away, Splinter, Forever, Unraveling, Last Breath, Karma, Ride Insane, Confessions (Without Faith), Nowhere, Here And Now, The End Is Coming, Better Pla
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Окунитесь в мир качественного звука и музыкального искусства с виниловой пластинкой Seven Of Sevendust от Sevendust! Этот уникальный альбом на виниле (9LP) станет настоящим кладом для ценителей неповторимых музыкальных коллекций. Изысканные мелодии, мощные риффы и потрясающие вокальные партии создадут неповторимую атмосферу наслаждения и глубокого погружения в мир музыки. Купить виниловую пластинку Seven Of Sevendust - значит обрести возможность ощутить всю красоту музыкального совершенства, принести в свой дом невероятные звучания и пережить музыкальное путешествие безграничных возможностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538902259) виниловая пластинка - купить по цене 20550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538902259) виниловая пластинка