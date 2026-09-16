Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка
Бокс-сет "Коллекция" шансонье Михаила Круга, выпущенный в 2024 году. Он включает исчерпывающую антологию творчества одного из самых известных исполнителей русского шансона. В релиз вошли следующие альбомы и сборники: "Я прошел Сибирь" (2002), "Мышка" (2000), "Пусти меня, мама" (2008), "Водочку пьем" (2008), "Дуэты" (2002), "Зеленый прокурор" (1996), "Жиган-лимон" (1994). Лимитированное пронумерованное издание представлено на восьми цветных виниловых пластинках. Упаковка бокса стилизована под кожу с золотым тиснением. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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