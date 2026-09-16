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Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 3
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 4
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 5
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 6
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 7
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 8
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 9
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 10
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 11
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 12
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 13
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 14
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 15
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 16
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 17
Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Шансон, Авторская песня
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 3
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 4
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 5
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 6
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 7
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 8
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 9
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 10
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 11
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 12
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 13
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 14
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 15
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 16
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 17
  • Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 270 руб. 
Начислим 674 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718226
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка
21 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Шансон, Авторская песня
Трек-лист
Альбомы: Жиган-Лимон, Пусти Меня, Мама, Мышка, Водочку Пьём, Зелёный Прокурор, Я Прошел Сибирь
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка

Бокс-сет "Коллекция" шансонье Михаила Круга, выпущенный в 2024 году. Он включает исчерпывающую антологию творчества одного из самых известных исполнителей русского шансона. В релиз вошли следующие альбомы и сборники: "Я прошел Сибирь" (2002), "Мышка" (2000), "Пусти меня, мама" (2008), "Водочку пьем" (2008), "Дуэты" (2002), "Зеленый прокурор" (1996), "Жиган-лимон" (1994). Лимитированное пронумерованное издание представлено на восьми цветных виниловых пластинках. Упаковка бокса стилизована под кожу с золотым тиснением. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.

Отзывы о товаре Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Коллекция
Жанр
Шансон, Авторская песня
Трек-лист
Альбомы: Жиган-Лимон, Пусти Меня, Мама, Мышка, Водочку Пьём, Зелёный Прокурор, Я Прошел Сибирь
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Бокс-сет "Коллекция" шансонье Михаила Круга, выпущенный в 2024 году. Он включает исчерпывающую антологию творчества одного из самых известных исполнителей русского шансона. В релиз вошли следующие альбомы и сборники: "Я прошел Сибирь" (2002), "Мышка" (2000), "Пусти меня, мама" (2008), "Водочку пьем" (2008), "Дуэты" (2002), "Зеленый прокурор" (1996), "Жиган-лимон" (1994). Лимитированное пронумерованное издание представлено на восьми цветных виниловых пластинках. Упаковка бокса стилизована под кожу с золотым тиснением. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.
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Купить Михаил Круг - Коллекция (Номерное Издание, 8Lp Box, Coloured) (4680068805456) виниловая пластинка - по цене 21270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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