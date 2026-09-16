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Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка

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Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка - фото 1
Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Fujiyama
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка - фото 1
  • Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка
21 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524331158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Fujiyama
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Ondekobayashi, Yumigahama, Fujiyama, Hana ya Koyoi no, Mikuni, Toto, Aun-Jamisen, Myoan, Monochrome II
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ondekobayashi, Yumigahama, Fujiyama, Hana ya Koyoi no, Mikuni, Toto, Aun-Jamisen, Myoan, Monochrome II



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524331158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Fujiyama
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Ondekobayashi, Yumigahama, Fujiyama, Hana ya Koyoi no, Mikuni, Toto, Aun-Jamisen, Myoan, Monochrome II
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ondekobayashi, Yumigahama, Fujiyama, Hana ya Koyoi no, Mikuni, Toto, Aun-Jamisen, Myoan, Monochrome II


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ondekoza - Fujiyama (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331158) виниловая пластинка - по цене 21380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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