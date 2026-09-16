Описание товара I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка

С момента своего образования в Детройте, штат Мичиган, в 2013 году металкор/пост-хардкор группа I Prevail добилась огромного успеха у критиков и в коммерческом плане. Их первый альбом Lifelines 2016 года получил золотой статус как в США, так и в Канаде, в то время как TRAUMA 2019 года повторил это достижение в Канаде. Последний был номинирован на премию Грэмми в том году в категории «Лучший рок-альбом», а сингл « Bow Down » также был претендентом на «Лучшее метал-исполнение». На альбоме TRUE POWER 2022 года группа продолжила прокладывать свой собственный музыкальный путь, отказываясь соответствовать ожиданиям жанра. Теперь, с их четвертым альбомом Violent Nature группа вывела это на новый уровень. Записанный в два этапа в студии Blackbird в Нэшвилле, он был спродюсирован самостоятельно под руководством басиста и клавишника Джона Эберхарда . Это также знаменует собой первый опыт вокалиста Эрика Ванлерберга в качестве единственного вокалиста группы, который берётся как за чистый, так и за нечистый вокал. Это звучит жёстко. Первый сингл с альбома, также называемый « Violent Nature », возможно, самая брутальная, экстремальная и свирепая песня, когда-либо выпущенная группой. Однако не всё так брутально и интенсивно. Хотя сингл « Rain » далек от мягкости, мощный, гимновый припев песни по сравнению с ним кажется колыбельной, несмотря на намёки на тот же гнев и мучения в тексте. Тем не менее, он иллюстрирует две совершенно разные стороны этого альбома и противоборствующие силы, которые пронизывают его. Итак, добро пожаловать в новую эру I Prevail. Это не только лучшая версия группы на сегодняшний день, но и она полна намерения, страсти и энергии.