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Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка

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Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 1
Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 2
Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 3
Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PVRIS
Альбом (сингл)
White Noise
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 1
  • Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 2
  • Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 3
  • Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717045
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964125016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PVRIS
Альбом (сингл)
White Noise
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You And I, Empty, Smoke, Patrick, My House, Holy, White Noise, Fire, Eyelids, Mirrors, Ghosts, Let Them In, You And I (Stripped), My House, Fire 2.0, Mirrors (Brian MacDonald Remix), You And I (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом PVRIS 2014 года White Noise был продан тиражом более 100 000 копий в США (с более чем 300 000 эквивалентов на сегодняшний день) и покорил поклонников по всему миру. С почти 250 миллионами прослушиваний в США на сегодняшний день альбом ознаменовал собой представление группы миру. Теперь, продав более 200 000 записей (с более чем 600 000 эквивалентов на сегодняшний день), PVRIS возвращаются к своим истокам. Юбилейное издание White Noise было выпущено в цифровом формате в марте 2025 года и включает в себя Кортни ЛаПланте из Spiritbox на чрезвычайно популярном сингле « My House ». Новое издание альбома также включает две переосмысленные версии песен из оригинальной версии, « Fire » и « Mirrors », а также концертную версию хита « You and I ». Юбилейное издание White Noise — must-have для ветеранов сцены и коллекционеров.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964125016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PVRIS
Альбом (сингл)
White Noise
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You And I, Empty, Smoke, Patrick, My House, Holy, White Noise, Fire, Eyelids, Mirrors, Ghosts, Let Them In, You And I (Stripped), My House, Fire 2.0, Mirrors (Brian MacDonald Remix), You And I (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный студийный альбом PVRIS 2014 года White Noise был продан тиражом более 100 000 копий в США (с более чем 300 000 эквивалентов на сегодняшний день) и покорил поклонников по всему миру. С почти 250 миллионами прослушиваний в США на сегодняшний день альбом ознаменовал собой представление группы миру. Теперь, продав более 200 000 записей (с более чем 600 000 эквивалентов на сегодняшний день), PVRIS возвращаются к своим истокам. Юбилейное издание White Noise было выпущено в цифровом формате в марте 2025 года и включает в себя Кортни ЛаПланте из Spiritbox на чрезвычайно популярном сингле « My House ». Новое издание альбома также включает две переосмысленные версии песен из оригинальной версии, « Fire » и « Mirrors », а также концертную версию хита « You and I ». Юбилейное издание White Noise — must-have для ветеранов сцены и коллекционеров.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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