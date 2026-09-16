Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pvris - White Noise (coloured) (4099964125016) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом PVRIS 2014 года White Noise был продан тиражом более 100 000 копий в США (с более чем 300 000 эквивалентов на сегодняшний день) и покорил поклонников по всему миру. С почти 250 миллионами прослушиваний в США на сегодняшний день альбом ознаменовал собой представление группы миру. Теперь, продав более 200 000 записей (с более чем 600 000 эквивалентов на сегодняшний день), PVRIS возвращаются к своим истокам. Юбилейное издание White Noise было выпущено в цифровом формате в марте 2025 года и включает в себя Кортни ЛаПланте из Spiritbox на чрезвычайно популярном сингле « My House ». Новое издание альбома также включает две переосмысленные версии песен из оригинальной версии, « Fire » и « Mirrors », а также концертную версию хита « You and I ». Юбилейное издание White Noise — must-have для ветеранов сцены и коллекционеров.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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