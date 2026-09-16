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Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка

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Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 9
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 10
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 11
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 12
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 13
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 14
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 15
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Remorse
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 9
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 10
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 11
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 12
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 13
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 14
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 15
  • Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Remorse
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ace Of Spades, Mot?rhead, Jailbait, Stay Clean, Too Late Too Late, Killed By Death, Bomber, Iron First, Shine, Dancing On Your Grave, Metropolis, Snaggletooth, Overkill, Please Don't Touch, Stone Dead Forever, Like A Nightmare, Emergency, Steal Your Face, Louie Louie, No Class, Iron Horse, (We Are) The Roadcrew, Leaving Here, Locomotive
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка

Если «No Sleep Til' Hammersmith» был определяющим концертным альбомом Mot?rhead то «No Remorse» 1984 года безусловно, стал их определяющим сборником, который и по сей день остаётся одной из классических пластинок. В нём, отражающем время, проведённое группой в Bronze, также было представлено четыре новых песни, включая классическую « Killed By Death ». Как предупреждала кассетная версия альбома, «Mot?rhead может серьёзно повредить слух вашим соседям»! Этот классический альбом, посвящённый 50-летию одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном красно-чёрном виниле с брызгами. Он также включает постер.

Отзывы о товаре Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Remorse
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ace Of Spades, Mot?rhead, Jailbait, Stay Clean, Too Late Too Late, Killed By Death, Bomber, Iron First, Shine, Dancing On Your Grave, Metropolis, Snaggletooth, Overkill, Please Don't Touch, Stone Dead Forever, Like A Nightmare, Emergency, Steal Your Face, Louie Louie, No Class, Iron Horse, (We Are) The Roadcrew, Leaving Here, Locomotive
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Если «No Sleep Til' Hammersmith» был определяющим концертным альбомом Mot?rhead то «No Remorse» 1984 года безусловно, стал их определяющим сборником, который и по сей день остаётся одной из классических пластинок. В нём, отражающем время, проведённое группой в Bronze, также было представлено четыре новых песни, включая классическую « Killed By Death ». Как предупреждала кассетная версия альбома, «Mot?rhead может серьёзно повредить слух вашим соседям»! Этот классический альбом, посвящённый 50-летию одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном красно-чёрном виниле с брызгами. Он также включает постер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - No Remorse (coloured) (4099964134964) виниловая пластинка - по цене 6270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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