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Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка

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Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 1
Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 2
Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 1
  • Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 2
  • Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717026
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
А Наш-то, Наш, Отчаяние, Волкодав, Листопад, Воздуха, Генерал, Божоле, Я прошу..., Всё Для Тебя, Электрокода, Полёт Птицы, Белый Ветер.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка

Moroz Records представляет… К десятилетию цифрового релиза, впервые на виниле альбом “Осенний порыв” от классиков отечественного металла - группы “Чёрный кофе” Альбом записал Дмитрий Варшавский в студии «Чёрный Кофе» в 2015 году Дмитрий Варшавский – гитара, вокал Евгения Варшавская – бас-гитара, вокал Андрей Приставка – барабаны Оформление альбома от Олега Щербакова делает его прекрасным дополнением к коллекции современных переизданий дискографии “Чёрного Кофе”

Отзывы о товаре Чёрный Кофе - Осенний Порыв (4640001406645) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Осенний Порыв
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
А Наш-то, Наш, Отчаяние, Волкодав, Листопад, Воздуха, Генерал, Божоле, Я прошу..., Всё Для Тебя, Электрокода, Полёт Птицы, Белый Ветер.
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет… К десятилетию цифрового релиза, впервые на виниле альбом “Осенний порыв” от классиков отечественного металла - группы “Чёрный кофе” Альбом записал Дмитрий Варшавский в студии «Чёрный Кофе» в 2015 году Дмитрий Варшавский – гитара, вокал Евгения Варшавская – бас-гитара, вокал Андрей Приставка – барабаны Оформление альбома от Олега Щербакова делает его прекрасным дополнением к коллекции современных переизданий дискографии “Чёрного Кофе”
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