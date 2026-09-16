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Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка

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Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 1
Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 2
Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Виктор Королев
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 1
  • Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 2
  • Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Виктор Королев
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Хрустальный замок, Я не буду ждать тебя, Девчонка рыжая, Милая, Свадьба, Ты очень красива, Я брошу жизнь свою к твоим ногам, Белое платье, Зацелую твои рученьки, Горькая калина, Душа, Букет из белых роз.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка

"Лучшие Песни" - сборник лучших хитов Виктора Королёва, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Хрустальный замок", "Я не буду ждать тебя", "Девчонка рыжая" и многие другие. Издание представлено на черном виниле. Виктор Королёв - советский и российский певец, поэт и композитор, исполнитель русского шансона, актёр. Лауреат премий "Шансон года".



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Виктор Королев
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Хрустальный замок, Я не буду ждать тебя, Девчонка рыжая, Милая, Свадьба, Ты очень красива, Я брошу жизнь свою к твоим ногам, Белое платье, Зацелую твои рученьки, Горькая калина, Душа, Букет из белых роз.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Лучшие Песни" - сборник лучших хитов Виктора Королёва, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Хрустальный замок", "Я не буду ждать тебя", "Девчонка рыжая" и многие другие. Издание представлено на черном виниле. Виктор Королёв - советский и российский певец, поэт и композитор, исполнитель русского шансона, актёр. Лауреат премий "Шансон года".


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Виктор Королев - Лучшие Песни (4680068806316) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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