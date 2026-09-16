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Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка

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Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 1
Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 2
Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Елена Ваенга
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 1
  • Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 2
  • Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Елена Ваенга
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Трек-лист
Абсент, Шопен, Тайга, Курю, Аэропорт, Оловянное Сердце, Белая Птица, Желаю, Невеста, Королева, Радуга, Принцесса.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка

"Лучшие Песни" - сборник лучших песен российской певицы Елены Ваенга, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Абсент", "Шопен", "Тайга" и многие другие. Музыка и стихи Елена Ваенга. Издание представлено на черном виниле. Елена Ваенга - российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Лауреат премий "Шансон года". Ваенга - это название родного для Елены Хрулёвой города Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки недалеко от него. В основе названия и псевдонима - саамское слово "олениха" (вайонгг). Псевдоним придуман её матерью.

Отзывы о товаре Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Елена Ваенга
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Трек-лист
Абсент, Шопен, Тайга, Курю, Аэропорт, Оловянное Сердце, Белая Птица, Желаю, Невеста, Королева, Радуга, Принцесса.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
"Лучшие Песни" - сборник лучших песен российской певицы Елены Ваенга, выпущенный в 2025 году. Содержит такие треки как "Абсент", "Шопен", "Тайга" и многие другие. Музыка и стихи Елена Ваенга. Издание представлено на черном виниле. Елена Ваенга - российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Лауреат премий "Шансон года". Ваенга - это название родного для Елены Хрулёвой города Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки недалеко от него. В основе названия и псевдонима - саамское слово "олениха" (вайонгг). Псевдоним придуман её матерью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Елена Ваенга - Лучшие Песни (4680068806217) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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