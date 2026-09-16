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Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка

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Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 1
Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 2
Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 3
Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Божья Коровка
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 1
  • Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 2
  • Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 3
  • Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Божья Коровка
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Гранитный камушек, В каком неведомом краю, А у нас в Америке, Друзья-товарищи, Ягодка малинка, Деревья, На сердце моём, Встреча с любимой женщиной, Серенада, Я приехал на родину, Вечер голубой, Хрусталь бокала, Пароль, Теплоход.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка

"Лучшие Песни" - сборник лучших песен российской поп-рок группы Божья коровка, выпущенный в 2025 году. Музыка и слова: Воленко В.Е. Издание представлено на черном виниле. Божья коровка - советская, а затем российская музыкальная поп-рок группа. Солисты: Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина. Группа была создана весной 1988 года композитором-аранжировщиком Владимиром Воленко.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Божья Коровка
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Гранитный камушек, В каком неведомом краю, А у нас в Америке, Друзья-товарищи, Ягодка малинка, Деревья, На сердце моём, Встреча с любимой женщиной, Серенада, Я приехал на родину, Вечер голубой, Хрусталь бокала, Пароль, Теплоход.
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Описание
"Лучшие Песни" - сборник лучших песен российской поп-рок группы Божья коровка, выпущенный в 2025 году. Музыка и слова: Воленко В.Е. Издание представлено на черном виниле. Божья коровка - советская, а затем российская музыкальная поп-рок группа. Солисты: Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина. Группа была создана весной 1988 года композитором-аранжировщиком Владимиром Воленко.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Божья Коровка - Лучшие Песни (Red) (4680068806132) виниловая пластинка - по цене 2980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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