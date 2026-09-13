Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717008
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стекло, Первый, Новый год 2010, Время - не деньги, Если дышишь, Сентябрь, Наше время, Листай эфир, Дружба, Новый год 2002 (Live), Болеро, Три полоски (feat. Amatory), Антракт (Bonus track).
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка
Впервые на виниле альбом "Раритеты" от группы Animal ДжаZ. Альбом увидел свет в 2021 году к 20-летию группы. Этот релиз составлен из коллекционных редкостей, накопившихся за 20-летнюю историю группы и впервые публикуемых в ремастер-версиях. Альбом состоит из тринадцати композиций. Это произведения, которые не выходили на номерных пластинках коллектива и крайне редко звучащие со сцены. Как утверждает лидер команды Александр Красовицкий, он и сам плохо помнит некоторые из них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стекло, Первый, Новый год 2010, Время - не деньги, Если дышишь, Сентябрь, Наше время, Листай эфир, Дружба, Новый год 2002 (Live), Болеро, Три полоски (feat. Amatory), Антракт (Bonus track).
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Впервые на виниле альбом "Раритеты" от группы Animal ДжаZ. Альбом увидел свет в 2021 году к 20-летию группы. Этот релиз составлен из коллекционных редкостей, накопившихся за 20-летнюю историю группы и впервые публикуемых в ремастер-версиях. Альбом состоит из тринадцати композиций. Это произведения, которые не выходили на номерных пластинках коллектива и крайне редко звучащие со сцены. Как утверждает лидер команды Александр Красовицкий, он и сам плохо помнит некоторые из них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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