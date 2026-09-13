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Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716948
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 25л. 900Вт черная
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 с классическим черным цветом лицевой панели хорошо впишется в интерьер любой кухни и позволит в два счета разогреть порцию еды. Внутренний объем модели равен 25 л, что позволит расположить в ней на 31.5-сантиметровом поддоне блюдо в тарелке внушительных размеров. За счет покрытия стенок биокерамической эмалью с очищением их поверхности от накопившихся в процессе разогрева загрязнений не возникнет никаких проблем. Мощность микроволн, достигающая 900 Вт, способствует безопасному и равномерному разогреванию блюда со всех сторон. Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 предусматривает в своем функционале режим разморозки, который поможет быстро подготовить ингредиенты к готовке, если вы только что достали их из морозильной камеры. Устройство можно использовать не только для разогрева, но и для полноценного приготовления блюд благодаря наличию нескольких автопрограмм. Удобная кнопочная панель управления позволит быстро задать нужные настройки работы.
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 с классическим черным цветом лицевой панели хорошо впишется в интерьер любой кухни и позволит в два счета разогреть порцию еды. Внутренний объем модели равен 25 л, что позволит расположить в ней на 31.5-сантиметровом поддоне блюдо в тарелке внушительных размеров. За счет покрытия стенок биокерамической эмалью с очищением их поверхности от накопившихся в процессе разогрева загрязнений не возникнет никаких проблем. Мощность микроволн, достигающая 900 Вт, способствует безопасному и равномерному разогреванию блюда со всех сторон. Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 предусматривает в своем функционале режим разморозки, который поможет быстро подготовить ингредиенты к готовке, если вы только что достали их из морозильной камеры. Устройство можно использовать не только для разогрева, но и для полноценного приготовления блюд благодаря наличию нескольких автопрограмм. Удобная кнопочная панель управления позволит быстро задать нужные настройки работы.
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 25л. 900Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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