Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4
Газонокосилка StarWind — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для ухода за своим газоном. Эта электрическая газонокосилка оснащена мощным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Объем травосборника составляет 30 литров, что позволяет сократить количество остановок для его опустошения и сделать процесс косения более удобным. Регулировка высоты скашивания дает возможность настраивать газонокосилку в диапазоне от 25 мм до 75 мм в зависимости от ваших предпочтений и состояния вашего газона. Ширина скашивания 35 см позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие участки. Функция мульчирования также доступна, что дает возможность удобрить почву, не оставляя отходов на поверхности. С тракционной системой и весом 32,3 кг, эта газонокосилка обеспечивает легкость и маневренность в использовании. Газонокосилка StarWind комплектуется травосборником и готова к использованию сразу после покупки. Выберите газонокосилку StarWind и оцените простоту и качество ухода за вашим газоном.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитГазонокосилка сетевая ЗУБР 2000 Вт ГСЦ-42-2000
-
В наличииЦена 10 850 руб.2713 руб. в СплитГазонокосилка бесщеточная С1-18, 36В, 37см, без АКБ, ЗУБР (ГКЛ-3...
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (588...
-
В наличииЦена 12 740 руб. 22 640 руб.3185 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АК...
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 ...
-
В наличииЦена 14 880 руб.3720 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denze...
-
В наличииЦена 17 380 руб. 28 560 руб.4345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)
-
В наличииЦена 18 080 руб. 29 248 руб.4520 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
-
В наличииЦена 18 210 руб.4553 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л/...
-
В наличииЦена 18 570 руб.4643 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4