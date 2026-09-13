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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная

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Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716888
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56-56.2х49-50.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х60х12
Вес, кг.
14

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56-56.2х49-50.2
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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