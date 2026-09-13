Гарантия качества
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716888
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUG611AA5D черная
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность.
В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность.
В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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