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Характеристики
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716606
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E
Панель варочная электрическая BOSCH PKE611BB2E имеет сенсорное управление, что делает пользование простым и удобным. Наличие функции reStart поможет сохранить все настройки в случае непреднамеренного выключения. Для этого, если случайно отключили прибор главным выключателем, необходимо в течение 4 секунд снова включить варочную панель главным выключателем и тогда все предыдущие настройки восстановятся.
Таймер с возможностью выключения сделает работу с панелью еще удобнее. Достаточно задать время приготовления, по истечении которого отключится нужна конфорка.
Блокировка от детей предотвратит изменение настроек или отключение в процессе приготовления, а также от случайного включения.
Панель варочная электрическая BOSCH PKE611BB2E имеет сенсорное управление, что делает пользование простым и удобным. Наличие функции reStart поможет сохранить все настройки в случае непреднамеренного выключения. Для этого, если случайно отключили прибор главным выключателем, необходимо в течение 4 секунд снова включить варочную панель главным выключателем и тогда все предыдущие настройки восстановятся.
Таймер с возможностью выключения сделает работу с панелью еще удобнее. Достаточно задать время приготовления, по истечении которого отключится нужна конфорка.
Блокировка от детей предотвратит изменение настроек или отключение в процессе приготовления, а также от случайного включения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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