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Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716580
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 6хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 9хUSB 2.0, HDMI, RJ-45, SPDIF, 2хAudio
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
2.24

Описание товара Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD

Материнская плата ASRock X870 Pro RS WIFI – модель игрового уровня с мощными характеристиками и привлекательным дизайном. Она выполнена в полноразмерном формате и поддерживает совместную работу с процессорами в исполнении AM5 от производителя AMD. Плата предусматривает установку четырех модулей DDR5 объемом до 256 ГБ, слоты расширения 2x PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. ASRock X870 Pro RS WIFI оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 2.5 Гбит/с и адаптером беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 7/Bluetooth. Кнопка BIOS Flashback позволяет легко оптимизировать настройки в системе BIOS. Элементная база с протестированными компонентами и крупными охлаждающими радиаторами гарантирует исключительную надежность. Одно из преимуществ платы – подсветка с широкими возможностями программирования и функцией синхронизации.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2хUSB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 6хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 9хUSB 2.0, HDMI, RJ-45, SPDIF, 2хAudio
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock X870 Pro RS WIFI – модель игрового уровня с мощными характеристиками и привлекательным дизайном. Она выполнена в полноразмерном формате и поддерживает совместную работу с процессорами в исполнении AM5 от производителя AMD. Плата предусматривает установку четырех модулей DDR5 объемом до 256 ГБ, слоты расширения 2x PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. ASRock X870 Pro RS WIFI оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 2.5 Гбит/с и адаптером беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 7/Bluetooth. Кнопка BIOS Flashback позволяет легко оптимизировать настройки в системе BIOS. Элементная база с протестированными компонентами и крупными охлаждающими радиаторами гарантирует исключительную надежность. Одно из преимуществ платы – подсветка с широкими возможностями программирования и функцией синхронизации.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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