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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716580
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Описание товара Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD
Материнская плата ASRock X870 Pro RS WIFI – модель игрового уровня с мощными характеристиками и привлекательным дизайном. Она выполнена в полноразмерном формате и поддерживает совместную работу с процессорами в исполнении AM5 от производителя AMD. Плата предусматривает установку четырех модулей DDR5 объемом до 256 ГБ, слоты расширения 2x PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств.
ASRock X870 Pro RS WIFI оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 2.5 Гбит/с и адаптером беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 7/Bluetooth. Кнопка BIOS Flashback позволяет легко оптимизировать настройки в системе BIOS. Элементная база с протестированными компонентами и крупными охлаждающими радиаторами гарантирует исключительную надежность. Одно из преимуществ платы – подсветка с широкими возможностями программирования и функцией синхронизации.
Материнская плата ASRock X870 Pro RS WIFI – модель игрового уровня с мощными характеристиками и привлекательным дизайном. Она выполнена в полноразмерном формате и поддерживает совместную работу с процессорами в исполнении AM5 от производителя AMD. Плата предусматривает установку четырех модулей DDR5 объемом до 256 ГБ, слоты расширения 2x PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств.
ASRock X870 Pro RS WIFI оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 2.5 Гбит/с и адаптером беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 7/Bluetooth. Кнопка BIOS Flashback позволяет легко оптимизировать настройки в системе BIOS. Элементная база с протестированными компонентами и крупными охлаждающими радиаторами гарантирует исключительную надежность. Одно из преимуществ платы – подсветка с широкими возможностями программирования и функцией синхронизации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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