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Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка

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Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716331
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458521016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jingle Bells, Let It Snow, The Christmas Song, Winter Wonderland, Home For Christmas, Christmas Time Is Here, Santa Claus Is Coming To Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, White Christmas, What Are You Doing Newyear's Eve, Sleigh Ride, Count Your Blessings Instead Of Sheep
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458521016) виниловая пластинка

«Christmas Songs» — восьмой студийный альбом канадской певицы Дианы Кралл, записанный с джазовым оркестром Клейтона Гамильтона. Он был выпущен 26 октября 2005 года лейблом Verve Records. Это первый полноформатный альбом Кралл с рождественскими песнями (не считая её мини-альбома 1998 года «Have Yourself a Merry Little Christmas») и её первый студийный альбом с биг-бэндом.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458521016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Christmas Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jingle Bells, Let It Snow, The Christmas Song, Winter Wonderland, Home For Christmas, Christmas Time Is Here, Santa Claus Is Coming To Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, White Christmas, What Are You Doing Newyear's Eve, Sleigh Ride, Count Your Blessings Instead Of Sheep
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Christmas Songs» — восьмой студийный альбом канадской певицы Дианы Кралл, записанный с джазовым оркестром Клейтона Гамильтона. Он был выпущен 26 октября 2005 года лейблом Verve Records. Это первый полноформатный альбом Кралл с рождественскими песнями (не считая её мини-альбома 1998 года «Have Yourself a Merry Little Christmas») и её первый студийный альбом с биг-бэндом.


Теги товара: Цветной винил
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