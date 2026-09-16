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Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка

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Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 1
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 2
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 3
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 4
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 5
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 6
Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 1
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 2
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 3
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 4
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 5
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 6
  • Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475385691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smackwater Jack, Cast Your Fate to the Wind, IronFrom Ironside), What's Going On, Theme from The Anderson Tapes, Brown Ballad, Hikky Burr (Theme From The Bill Cosby Show), Guitar Blues Odyssey: From Roots to Fruits
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка

"Smackwater Jack" представляет собой захватывающий снимок музыкального пути Куинси Джонса от джаза биг-бэнда до R&B, соул-фанка и заводных тем для телевидения и кино. Фанковый заглавный трек открывает энергичный альбом, включающий культовую тему Куинси из сериала "Ironside" и версии "What's Going On" Марвина Гэя и хита Винса Гуаральди "Cast Your Fate To The Wind". Последний трек альбома, "Guitar Blues Odyssey", представляет собой эпическое путешествие по истории гитары в черной музыке. Невероятный состав музыкантов включает Фредди Хаббарда, Джимми Смита, Милта Джексона, Рэя Брауна и Грейди Тейта, а также вокал Валери Симпсон и соло на губной гармошке от Тутса Тилеманса.

Отзывы о товаре Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475385691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smackwater Jack, Cast Your Fate to the Wind, IronFrom Ironside), What's Going On, Theme from The Anderson Tapes, Brown Ballad, Hikky Burr (Theme From The Bill Cosby Show), Guitar Blues Odyssey: From Roots to Fruits
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
Чехия
Описание
"Smackwater Jack" представляет собой захватывающий снимок музыкального пути Куинси Джонса от джаза биг-бэнда до R&B, соул-фанка и заводных тем для телевидения и кино. Фанковый заглавный трек открывает энергичный альбом, включающий культовую тему Куинси из сериала "Ironside" и версии "What's Going On" Марвина Гэя и хита Винса Гуаральди "Cast Your Fate To The Wind". Последний трек альбома, "Guitar Blues Odyssey", представляет собой эпическое путешествие по истории гитары в черной музыке. Невероятный состав музыкантов включает Фредди Хаббарда, Джимми Смита, Милта Джексона, Рэя Брауна и Грейди Тейта, а также вокал Валери Симпсон и соло на губной гармошке от Тутса Тилеманса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quincy Jones - Smackwater Jack (coloured) (0602475385691) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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