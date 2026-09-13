Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6400MHz (AX5U6400C3232G-DCLABK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 на 64 ГБ отлично подойдет пользователям, которым нужен серьезный запас производительности за пределами обычных игр. Он станет удачным выбором для профессиональных рабочих станций, занимающихся монтажом видео в высоком разрешении, 3D-рендерингом, работой с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами. Если вы устали от подтормаживаний при переключении между десятками вкладок браузера и несколькими тяжелыми приложениями одновременно, объем в 64 ГБ обеспечит необходимый запас для комфортной многозадачности в течение многих лет.

Для сборки мощного игрового ПК это также хороший вариант, особенно для современных платформ, любящих высокочастотную память DDR5, но главная его сила — именно в огромном объеме для ресурсоемких профессиональных задач. По сравнению с базовыми комплектами на 16 или 32 ГБ он дает существенный прирост в приложениях, которые активно используют оперативную память для кэширования данных, что сокращает время ожидания и повышает общую отзывчивость системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память современного поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает ряд улучшений. Ключевые из них — более высокая эффективная частота, увеличенная пропускная способность и сниженное рабочее напряжение. Однако важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми поколениями, поэтому устанавливается только в материнские платы, оснащенные специальными слотами под DDR5.

Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) требуются модули другого форм-фактора — SO-DIMM, которые заметно меньше по размеру.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем с большим запасом перекрывает потребности большинства профессиональных приложений и экстремальной многозадачности, позволяя работать с огромными наборами данных без обращения к медленному файлу подкачки на SSD.

Эффективная частота работы памяти составляет 6400 МГц, что является отличным показателем для DDR5. Высокая частота напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, ускоряя обмен данными между процессором и ОЗУ. В реальных сценариях это может выражаться в более высокой частоте кадров в играх, особенно на мощных видеокартах, и в сокращении времени рендеринга или компиляции в профессиональном софте, где процессор активно загружен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Наряду с частотой, важным параметром являются тайминги, характеризующие задержки при доступе к данным. У данной модели одна из ключевых задержек, CAS Latency (CL), равна 32 (общий набор таймингов — 32-38-38-90). При высокой частоте 6400 МГц такие тайминги обеспечивают хороший баланс между пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для высокоскоростных модулей DDR5.

Для простоты настройки память поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что в BIOS/UEFI совместимой материнской платы можно активировать готовый профиль разгона, который автоматически выставит заявленные частоту, тайминги и напряжение, избавляя пользователя от ручных настроек. Без активации XMP память будет работать на стандартной для DDR5 частоте (обычно 4800 МГц), не раскрывая свой потенциал.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR5 совместимы с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, LGA 1851) и AMD (сокет AM5). Однако критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, а не для DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Также стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 6400 МГц, особенно при установке всех четырёх слотов.

Для платформ AMD Ryzen 7000/9000 Series память с профилем Intel XMP также будет работать, но для оптимальной совместимости производители материнских плат часто добавляют поддержку таких модулей через обновления BIOS. Идеальным решением для AMD являются модули с профилем EXPO, но XMP-память, как правило, также успешно настраивается.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло, выделяемое чипами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это важно для поддержания стабильности системы, особенно при длительных сессиях рендеринга или в разогнанной конфигурации. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СВО-кулерами для процессора.

Данная модель не имеет RGB-подсветки, что будет преимуществом для пользователей, которые ценят минималистичный дизайн сборки, не отвлекающий внимание, или собирают систему в корпусе без окна. Отсутствие подсветки также часто положительно сказывается на конечной стоимости комплекта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ. Такая комплектность предназначена для работы в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом (при использовании всего одного модуля). Для активации двухканального режима модули необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом (например, слоты A2 и B2).

Использование заводского комплекта из двух планок гарантирует их полную совместимость друг с другом для стабильной работы. Если в будущем вы захотите расширить объем до 128 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект, а не одиночную планку другого производителя или с другими характеристиками, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и разгоном.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — строгая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 6400 МГц необходима не только совместимая плата, но и относительно свежая версия BIOS/UEFI. На некоторых бюджетных материнских платах стабильная работа на таких высоких частотах может быть затруднена.

При выборе ориентируйтесь на свои задачи: для игр и общей производительности чаще приоритетом является высокая частота и низкие тайминги, а для рабочих станций — в первую очередь большой объем. Данный комплект A-Data предлагает отличный баланс — солидный объем 64 ГБ и высокую частоту 6400 МГц, что делает его универсальным решением для мощной гибридной системы, используемой как для работы, так и для игр. Если же ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся в основном к играм, можно рассмотреть комплекты меньшего объема (2x16 ГБ) с аналогичной или более высокой частотой.