Описание товара Оперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-02, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 4800 MHz, CL40

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 подходит для пользователей, которым нужен большой объем ОЗУ для серьезных рабочих нагрузок, а не предельная частота для игр. Он станет отличным выбором для апгрейда или сборки рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или виртуальными машинами, где объем памяти критически важен. Также одиночная планка на 32 Гб может стать основой для последующего расширения до 64 или 128 Гб, что делает её стратегическим решением для будущего роста производительности системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который является современным поколением оперативной памяти для настольных ПК и серверов. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнской плате настольного компьютера. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 Гб на одной планке, что является хорошим стартом для ресурсоемких задач. Его базовая частота составляет 4800 МГц, что является стандартной для многих модулей DDR5 начального уровня. В сценариях, где важна пропускная способность, например, при работе с тяжелыми проектами в профессиональных приложениях или при многозадачности с десятками фоновых процессов, этот объем и частота обеспечат стабильную и отзывчивую работу системы без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, указанные как CL40, являются довольно высокими для частоты 4800 МГц, что типично для первых партий DDR5. Это означает, что латентность, то есть время доступа к данным, будет выше по сравнению с более оптимизированными комплектами. Такая память, как правило, работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В и может поддерживать профиль Intel XMP 3.0, который автоматически настроит заявленные частоту и тайминги в BIOS совместимой материнской платы, избавляя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel LGA 1700 (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Важно понимать, что для работы на заявленной частоте 4800 МГц материнская плата и процессор должны её официально поддерживать, что обычно не является проблемой для этой частоты. Установка четырех таких модулей на некоторых платах может потребовать снижения частоты для стабильности, поэтому для больших конфигураций стоит свериться со списком совместимости производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данный модуль памяти ТМИ, вероятно, не имеет массивных радиаторов охлаждения, что характерно для OEM-решений и памяти начального уровня с умеренной частотой. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленным процессорным кулером любого размера. Подсветка RGB на таком модуле, скорее всего, отсутствует, что делает его практичным выбором для рабочих станций или неигровых сборок, где важна функциональность, а не внешний вид.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 32 Гб. Для активации двухканального режима, который заметно увеличивает пропускную способность системы, необходимо установить две одинаковые планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Поэтому для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй такой же модуль. Установка одного модуля будет работать в одноканальном режиме, что является компромиссом для первоначальной сборки с целью последующего легкого расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе этого модуля стоит уделить совместимости: ваша платформа должна поддерживать DDR5. Имейте в виду, что высокие тайминги CL40 могут слегка ограничивать производительность в чувствительных к задержкам задачах, например, в некоторых играх, однако в рабочих приложениях с упором на объем этот фактор менее критичен. Этот модуль оптимально подойдет для сборки или апгрейда рабочей станции, где нужен большой и доступный объем ОЗУ с перспективой расширения. Геймерам, собирающим новый ПК, чаще стоит обратить внимание на комплекты из двух планок с более низкими таймингами, даже если их общий объем будет меньше.