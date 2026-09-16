Cecil Taylor - Indent (coloured) (0711574885114) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Indent
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 716165
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574885114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Indent
Жанр
Jazz
Трек-лист
Indent: First Layer, Indent: Second Layer, Part One, Indent: Second Layer, Part Two, Indent: Third Layer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cecil Taylor - Indent (coloured) (0711574885114) виниловая пластинка
После почти 20 лет пренебрежения и враждебности со стороны критиков пианист Сесил Тейлор наконец-то начал получать некоторое признание в 1973 году. Этот сольный концерт, первоначально выпущенный Тейлором на его собственном недолго просуществовавшем лейбле Unit Core, получил более широкое признание после выпуска на Arista Freedom в 1977 году. В трёх продолжительных импровизациях Тейлор демонстрирует поразительное владение фортепиано, широкий диапазон ударных инструментов и выносливость. Как это часто бывает с музыкой Сесила Тейлора, этот концерт не для слабонервных, но те, кто слушает открыто, найдут его стоящим и, безусловно, вдохновляющим.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574885114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
Indent
Жанр
Jazz
Трек-лист
Indent: First Layer, Indent: Second Layer, Part One, Indent: Second Layer, Part Two, Indent: Third Layer
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
После почти 20 лет пренебрежения и враждебности со стороны критиков пианист Сесил Тейлор наконец-то начал получать некоторое признание в 1973 году. Этот сольный концерт, первоначально выпущенный Тейлором на его собственном недолго просуществовавшем лейбле Unit Core, получил более широкое признание после выпуска на Arista Freedom в 1977 году. В трёх продолжительных импровизациях Тейлор демонстрирует поразительное владение фортепиано, широкий диапазон ударных инструментов и выносливость. Как это часто бывает с музыкой Сесила Тейлора, этот концерт не для слабонервных, но те, кто слушает открыто, найдут его стоящим и, безусловно, вдохновляющим.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cecil Taylor - Indent (coloured) (0711574885114) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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