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Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка

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Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 1
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 2
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 3
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 4
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 5
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 6
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 7
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 8
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Arigato
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 6
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 7
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 8
  • Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574835911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Arigato
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Allen's Alley, I'm Old Fashioned, Night Sadness, Arigato, Majorca, I Here For ?, Medley, Gerry's Blues
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка

Хэнк Джонс считается одним из самых гибких и динамичных пианистов в джазовом жанре. Его работа над «Arigato» — великолепный пример этого, позволяющий слушателю оценить непревзойденный талант Джонса. Участие Ронни Бедфорда (ударные), Джея Леонхарта и Ричарда Дэвиса (оба — бас-гитары), а также Рэя Риверы (гитара) дополняют эту фантастическую запись 1976 года.

Отзывы о товаре Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574835911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Hank Jones
Альбом (сингл)
Arigato
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Allen's Alley, I'm Old Fashioned, Night Sadness, Arigato, Majorca, I Here For ?, Medley, Gerry's Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Хэнк Джонс считается одним из самых гибких и динамичных пианистов в джазовом жанре. Его работа над «Arigato» — великолепный пример этого, позволяющий слушателю оценить непревзойденный талант Джонса. Участие Ронни Бедфорда (ударные), Джея Леонхарта и Ричарда Дэвиса (оба — бас-гитары), а также Рэя Риверы (гитара) дополняют эту фантастическую запись 1976 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Jones - Arigato (Audiophile) (0711574835911) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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