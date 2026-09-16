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Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка

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Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка - фото 1
Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
Tour De Force
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка - фото 1
  • Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574812219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
Tour De Force
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
When Your Lover Has Gone, Indian Summer, Mack The Knife, I Never Knew (I Could Love Anybody Like I'm Loving You), Say It Isn't So, Lonesome Road
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When Your Lover Has Gone, Indian Summer, Mack The Knife, I Never Knew (I Could Love Anybody Like I'm Loving You), Say It Isn't So, Lonesome Road

Отзывы о товаре Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574812219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
Tour De Force
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
When Your Lover Has Gone, Indian Summer, Mack The Knife, I Never Knew (I Could Love Anybody Like I'm Loving You), Say It Isn't So, Lonesome Road
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When Your Lover Has Gone, Indian Summer, Mack The Knife, I Never Knew (I Could Love Anybody Like I'm Loving You), Say It Isn't So, Lonesome Road
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earl Hines - Tour De Force (0711574812219) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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