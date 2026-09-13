Duke Ellington - 1943 (0711574827510) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
1943
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716139
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574827510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
1943
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rockin' In Rhythm, Blue Skies, Boy Meets Horn, Do Nothing 'Till You Hear From Me, Summertime, Sentimental Lady (aka "Home"), Tea For Two, C Jam Blues (aka "Jam Blues"), Hip-Skip-Jump (aka "Hop, Skip And Jump"), Blue Skies, Mood Indigo, Main Stem, A Slip Of The Lip (Can Sink A Ship), Three-Cent Stomp
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duke Ellington - 1943 (0711574827510) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rockin' In Rhythm, Blue Skies, Boy Meets Horn, Do Nothing 'Till You Hear From Me, Summertime, Sentimental Lady (aka "Home"), Tea For Two, C Jam Blues (aka "Jam Blues"), Hip-Skip-Jump (aka "Hop, Skip And Jump"), Blue Skies, Mood Indigo, Main Stem, A Slip Of The Lip (Can Sink A Ship), Three-Cent Stomp
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574827510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
1943
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rockin' In Rhythm, Blue Skies, Boy Meets Horn, Do Nothing 'Till You Hear From Me, Summertime, Sentimental Lady (aka "Home"), Tea For Two, C Jam Blues (aka "Jam Blues"), Hip-Skip-Jump (aka "Hop, Skip And Jump"), Blue Skies, Mood Indigo, Main Stem, A Slip Of The Lip (Can Sink A Ship), Three-Cent Stomp
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rockin' In Rhythm, Blue Skies, Boy Meets Horn, Do Nothing 'Till You Hear From Me, Summertime, Sentimental Lady (aka "Home"), Tea For Two, C Jam Blues (aka "Jam Blues"), Hip-Skip-Jump (aka "Hop, Skip And Jump"), Blue Skies, Mood Indigo, Main Stem, A Slip Of The Lip (Can Sink A Ship), Three-Cent Stomp
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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