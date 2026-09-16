The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 716000
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361326975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Трек-лист
The Massacre, Sick Bastard, Porno Slut, Now I'm Dead, Boys In Blue, Dog Soldier, Don't Pay The Poll Tax, Fuck Religion, About To Die, Blown Out Of The Sky, Police Shit, Stop The Slaughter, Barry Prossit (bonus), Don't Really Care (bonus), Power Struggle (bonus), Scaling The Derry Wall (bonus)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка
The Massacre — шестой студийный альбом шотландской хардкор-панк- группы The Exploited, выпущенный в 1990 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. The Massacre — самый успешный альбом группы на данный момент. The Exploited — шотландская панк-рок-группа из Эдинбурга образованная в 1978 году Стиви Россом и Терри Бьюкеном, которого вскоре заменил его брат Уотти Бьюкен. Хотя Exploited продолжают выступать вживую, они не выпустили никакого студийного материала с момента своего последнего студийного альбома Fuck the System в 2003 году. Их песни были перепеты Slayer и Ice-T.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361326975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Трек-лист
The Massacre, Sick Bastard, Porno Slut, Now I'm Dead, Boys In Blue, Dog Soldier, Don't Pay The Poll Tax, Fuck Religion, About To Die, Blown Out Of The Sky, Police Shit, Stop The Slaughter, Barry Prossit (bonus), Don't Really Care (bonus), Power Struggle (bonus), Scaling The Derry Wall (bonus)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Massacre — шестой студийный альбом шотландской хардкор-панк- группы The Exploited, выпущенный в 1990 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. The Massacre — самый успешный альбом группы на данный момент. The Exploited — шотландская панк-рок-группа из Эдинбурга образованная в 1978 году Стиви Россом и Терри Бьюкеном, которого вскоре заменил его брат Уотти Бьюкен. Хотя Exploited продолжают выступать вживую, они не выпустили никакого студийного материала с момента своего последнего студийного альбома Fuck the System в 2003 году. Их песни были перепеты Slayer и Ice-T.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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