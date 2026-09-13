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SSD Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G)

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Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 4
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 5
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 6
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 7
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 8
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 9
Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Энергопотребление
7.8
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 8
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 9
  • Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715822
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
7.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G)

Kingston SEDC2000BM8/960G – это твердотельный накопитель корпоративного класса, предназначенный для высоконагруженных серверных и дата-центровых приложений. Он обеспечивает стабильную производительность, высокий уровень надежности и низкие задержки при обработке больших объемов данных. Благодаря использованию интерфейса NVMe PCIe Gen3 x4 и форм-фактора M.2 2280, этот SSD идеально подходит для масштабируемых серверных инфраструктур. Основным преимуществом модели является высокая скорость последовательного чтения и записи, а также поддержка шифрования данных для дополнительной безопасности. Kingston SEDC2000BM8/960G предназначен для круглосуточной эксплуатации и выдерживает значительные нагрузки при работе с базами данных, виртуализацией и облачными сервисами. Высокая производительность SSD использует интерфейс NVMe, который значительно превосходит традиционные SATA-накопители по скорости работы. Благодаря пропускной способности PCIe Gen4 x4 обеспечивается чтение до 7000 МБ/с, что ускоряет загрузку серверных приложений и работу с большими массивами данных. Надежность и долговечность Накопитель рассчитан на интенсивную эксплуатацию в дата-центрах и корпоративных системах. Ресурс записи (TBW) составляет 700 ТБ, что делает его устойчивым к износу даже при высоких нагрузках. Безопасность данных Поддержка аппаратного шифрования AES-256 и протокола TCG Opal обеспечивает защиту конфиденциальной информации, что особенно важно для корпоративных пользователей. Компактный форм-фактор Формат M.2 2280 позволяет устанавливать SSD в серверы, рабочие станции и системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Kingston SEDC2000BM8/960G – это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, предназначенный для использования в корпоративной среде. Он сочетает высокую скорость работы, защиту данных и долгий срок службы, что делает его отличным выбором для серверных и облачных решений.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
7.8
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston SEDC2000BM8/960G – это твердотельный накопитель корпоративного класса, предназначенный для высоконагруженных серверных и дата-центровых приложений. Он обеспечивает стабильную производительность, высокий уровень надежности и низкие задержки при обработке больших объемов данных. Благодаря использованию интерфейса NVMe PCIe Gen3 x4 и форм-фактора M.2 2280, этот SSD идеально подходит для масштабируемых серверных инфраструктур. Основным преимуществом модели является высокая скорость последовательного чтения и записи, а также поддержка шифрования данных для дополнительной безопасности. Kingston SEDC2000BM8/960G предназначен для круглосуточной эксплуатации и выдерживает значительные нагрузки при работе с базами данных, виртуализацией и облачными сервисами. Высокая производительность SSD использует интерфейс NVMe, который значительно превосходит традиционные SATA-накопители по скорости работы. Благодаря пропускной способности PCIe Gen4 x4 обеспечивается чтение до 7000 МБ/с, что ускоряет загрузку серверных приложений и работу с большими массивами данных. Надежность и долговечность Накопитель рассчитан на интенсивную эксплуатацию в дата-центрах и корпоративных системах. Ресурс записи (TBW) составляет 700 ТБ, что делает его устойчивым к износу даже при высоких нагрузках. Безопасность данных Поддержка аппаратного шифрования AES-256 и протокола TCG Opal обеспечивает защиту конфиденциальной информации, что особенно важно для корпоративных пользователей. Компактный форм-фактор Формат M.2 2280 позволяет устанавливать SSD в серверы, рабочие станции и системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Kingston SEDC2000BM8/960G – это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, предназначенный для использования в корпоративной среде. Он сочетает высокую скорость работы, защиту данных и долгий срок службы, что делает его отличным выбором для серверных и облачных решений.
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