Top.Mail.Ru
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 1
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 2
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 3
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 4
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tomasz Stanko
Альбом (сингл)
September Night
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 1
  • Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 2
  • Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 3
  • Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 4
  • Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465204582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tomasz Stanko
Альбом (сингл)
September Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hermento's Mood, Song For Sarah, Euforila, Elegant Piece Kaetano, Theatrical
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка

Эта ранее не издававшаяся концертная запись квартета Томаша Станко, записанная в мюнхенском Muffathalle двадцать лет назад, в сентябре 2004 года, является захватывающим документом, запечатлевшим главу развития музыки между песенными формами репертуара Suspended Night и импровизационными направлениями, которые польские музыканты исследовали в Lontano. Мюнхенское шоу стало кульминацией года, в котором квартет Stanko дал рекордное количество концертов, а также совершил масштабные гастроли по США и Европе. Сам великий трубач здесь проявил себя во всей красе, играя великолепно, явно вдохновлённый энергичной поддержкой и коммуникативной силой Марцина Василевского, Славомира Куркевича и Михала Мискевича – энергичных молодых музыкантов, для которых он был наставником. Продюсером концертного альбома выступил Манфред Айхер.

Отзывы о товаре Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465204582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tomasz Stanko
Альбом (сингл)
September Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hermento's Mood, Song For Sarah, Euforila, Elegant Piece Kaetano, Theatrical
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Эта ранее не издававшаяся концертная запись квартета Томаша Станко, записанная в мюнхенском Muffathalle двадцать лет назад, в сентябре 2004 года, является захватывающим документом, запечатлевшим главу развития музыки между песенными формами репертуара Suspended Night и импровизационными направлениями, которые польские музыканты исследовали в Lontano. Мюнхенское шоу стало кульминацией года, в котором квартет Stanko дал рекордное количество концертов, а также совершил масштабные гастроли по США и Европе. Сам великий трубач здесь проявил себя во всей красе, играя великолепно, явно вдохновлённый энергичной поддержкой и коммуникативной силой Марцина Василевского, Славомира Куркевича и Михала Мискевича – энергичных молодых музыкантов, для которых он был наставником. Продюсером концертного альбома выступил Манфред Айхер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tomasz Stanko - September Night (0602465204582) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...