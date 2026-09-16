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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка

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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 1
Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475453017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface

Отзывы о товаре Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475453017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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