Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка
С альбомом "Seeing" Торд Густавсен открывает новую, сложную главу в своей серии знаменитых записей трио, которую он начал в 2003 году с классического альбома "Changing Places". Новая запись с ее компактными, концентрированными песенными формами "отражает мое личное развитие, я становлюсь старше и все больше концентрируюсь на главном в жизни и в музыке", - говорит норвежский пианист. Исполнив пять оригинальных композиций, два хорала Иоганна Себастьяна Баха, традиционный норвежский гимн и английский гимн XIX века "Nearer My God, To Thee", Торд вместе со своими давними спутниками Ярле Веспестадом на ударных и Стейнаром Ракнесом на контрабасе погружается в свою неповторимую смесь джаза, блюза, госпела, скандинавского фолка и церковной музыки. В то время как взаимодействие группы "ценит мелодии", по словам Торда, черпает силу в сдержанности и терпеливо направляет музыку к ее кульминациям терпеливо доводя музыку до кульминации, Густавсен характеризует мастерский ансамбль своим тонким прикосновением и особым тонким свечением госпела.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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