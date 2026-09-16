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Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка

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Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 1
Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 2
Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 3
Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 4
Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Giovanni Guidi
Альбом (сингл)
A New Day
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 1
  • Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 2
  • Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 3
  • Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 4
  • Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458915044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Giovanni Guidi
Альбом (сингл)
A New Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cantos Del Ocells (Traditional), To A Young Student (Giovanni Guidi), Means For A Rescue (Giovanni Guidi), Only Sometimes (Giovanni Guidi, James Brandon Lewis, Jo?o Lobo, Thomas Morgan), Luigi (The Boy Who Lost His Name) (Giovanni Guidi), My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart), Wonderland (Giovanni Guidi)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantos Del Ocells (Traditional), To A Young Student (Giovanni Guidi), Means For A Rescue (Giovanni Guidi), Only Sometimes (Giovanni Guidi, James Brandon Lewis, Jo?o Lobo, Thomas Morgan), Luigi (The Boy Who Lost His Name) (Giovanni Guidi), My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart), Wonderland (Giovanni Guidi)

Отзывы о товаре Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602458915044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Giovanni Guidi
Альбом (сингл)
A New Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cantos Del Ocells (Traditional), To A Young Student (Giovanni Guidi), Means For A Rescue (Giovanni Guidi), Only Sometimes (Giovanni Guidi, James Brandon Lewis, Jo?o Lobo, Thomas Morgan), Luigi (The Boy Who Lost His Name) (Giovanni Guidi), My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart), Wonderland (Giovanni Guidi)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantos Del Ocells (Traditional), To A Young Student (Giovanni Guidi), Means For A Rescue (Giovanni Guidi), Only Sometimes (Giovanni Guidi, James Brandon Lewis, Jo?o Lobo, Thomas Morgan), Luigi (The Boy Who Lost His Name) (Giovanni Guidi), My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart), Wonderland (Giovanni Guidi)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Giovanni Guidi - A New Day (0602458915044) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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