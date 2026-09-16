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Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка

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Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка - фото 1
Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Nothing Can Stop Us
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202204213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Nothing Can Stop Us
Жанр
Soul
Трек-лист
Robert Wyatt - Born Again Cretin, Robert Wyatt - At Last I Am Free, Robert Wyatt - Caimanera, Robert Wyatt - Grass, Robert Wyatt - Stalin Wasn't Stallin', Robert Wyatt - Red Flag, Robert Wyatt - Strange Fruit, Robert Wyatt - Arauco, Disharhi featuring Abdus Salique, Esmail Shek*, Kadir Durvesh - Trade Union, Peter Blackman - Stalingrad
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robert Wyatt - Born Again Cretin, Robert Wyatt - At Last I Am Free, Robert Wyatt - Caimanera, Robert Wyatt - Grass, Robert Wyatt - Stalin Wasn't Stallin', Robert Wyatt - Red Flag, Robert Wyatt - Strange Fruit, Robert Wyatt - Arauco, Disharhi featuring Abdus Salique, Esmail Shek*, Kadir Durvesh - Trade Union, Peter Blackman - Stalingrad



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202204213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Nothing Can Stop Us
Жанр
Soul
Трек-лист
Robert Wyatt - Born Again Cretin, Robert Wyatt - At Last I Am Free, Robert Wyatt - Caimanera, Robert Wyatt - Grass, Robert Wyatt - Stalin Wasn't Stallin', Robert Wyatt - Red Flag, Robert Wyatt - Strange Fruit, Robert Wyatt - Arauco, Disharhi featuring Abdus Salique, Esmail Shek*, Kadir Durvesh - Trade Union, Peter Blackman - Stalingrad
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robert Wyatt - Born Again Cretin, Robert Wyatt - At Last I Am Free, Robert Wyatt - Caimanera, Robert Wyatt - Grass, Robert Wyatt - Stalin Wasn't Stallin', Robert Wyatt - Red Flag, Robert Wyatt - Strange Fruit, Robert Wyatt - Arauco, Disharhi featuring Abdus Salique, Esmail Shek*, Kadir Durvesh - Trade Union, Peter Blackman - Stalingrad


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Wyatt - Nothing Can Stop Us (5034202204213) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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