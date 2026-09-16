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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка

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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 2
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 3
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 5
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 6
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 7
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 8
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 9
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 10
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 11
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 12
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 5
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 6
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 7
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 8
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 9
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 10
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 11
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 12
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602557675535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Трек-лист
Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See

Отзывы о товаре Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602557675535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Трек-лист
Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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