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Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 2
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 3
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 4
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 5
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 6
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 7
Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Double Booked
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 6
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 7
  • Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547105196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Double Booked
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, No Worries, Yes I'm Country (And That's OK), Downtime, 59 South, Think Of One, 4eva, Butterfly, Festival For You, All Matter, Open Mind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Blue, Blue Note Records 75th Anniversary Vinyl Initiative
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, No Worries, Yes I'm Country (And That's OK), Downtime, 59 South, Think Of One, 4eva, Butterfly, Festival For You, All Matter, Open Mind

Отзывы о товаре Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547105196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Double Booked
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, No Worries, Yes I'm Country (And That's OK), Downtime, 59 South, Think Of One, 4eva, Butterfly, Festival For You, All Matter, Open Mind
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Blue, Blue Note Records 75th Anniversary Vinyl Initiative
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, No Worries, Yes I'm Country (And That's OK), Downtime, 59 South, Think Of One, 4eva, Butterfly, Festival For You, All Matter, Open Mind
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Double Booked (0602547105196) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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