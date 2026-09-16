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Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
At The Blackhawk
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088117114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
At The Blackhawk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let’s Call This, Four in One, I’m Getting Sentimental Over You, San Francisco Holiday, ’Round Midnight, Epistrophy (closing theme)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Call This, Four in One, I’m Getting Sentimental Over You, San Francisco Holiday, ’Round Midnight, Epistrophy (closing theme)

Отзывы о товаре Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088117114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
At The Blackhawk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let’s Call This, Four in One, I’m Getting Sentimental Over You, San Francisco Holiday, ’Round Midnight, Epistrophy (closing theme)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Call This, Four in One, I’m Getting Sentimental Over You, San Francisco Holiday, ’Round Midnight, Epistrophy (closing theme)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - At The Blackhawk (Analogue) (0753088117114) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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